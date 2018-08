Bologna, Bigon: "Mercato? I conti si fanno alla fine. Obiettivo salvezza"

© foto di Federico De Luca

Il ds del Bologna Riccardo Bigon ha parlato così in conferenza stampa al fianco di mister Inzaghi: "Abbiamo sempre detto che quello che avremmo ricavato dal mercato lo avremmo interamente reinvestito e così è stato: sommando entrate e uscite si arriva a una parità quasi al centesimo. Oggi si può tranquillamente pensare che il Bologna uscito dal mercato sia più debole rispetto alla squadra dello scorso anno, ma io ovviamente ho un'opinione molto diversa e so che i conti si faranno alla fine. Continuo a pensare che in questa Serie A salvarsi non sia una bazzecola e invece abbiamo passato l'estate a dipingere come deludente l'ultima stagione. Facciamo quindi 40 punti il prima possibile, poi proviamo a toglierci qualche soddisfazione. Verdi? Incasseremo fra i 18 e i 19 milioni". Lo riporta Il Resto del Carlino.