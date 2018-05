Bologna, Bigon: "Qua per dare filo da torcere alla Juventus"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo del Bologna Riccardo Bigon ha presentato ai microfoni di Mediaset Premium il match contro la Juventus: "Siamo qua per fare la nostra gara e portare a casa punti. Dimostrare che possiamo fare bella figura e dare filo da torcere alla Juve. Bisogna innanzitutto fare i complimenti a loro ma noi vogliamo provare a dargli fastidio per dare una soddisfazione ai nostri tifosi".

L'anno prossimo il salto di qualità?

"Io combatto da anni l'idea che i salti di qualità si facciano attraverso il calciomercato. Il lavoro è un altro. Senza andare nei dettagli questa è una squadra in crescita che sta cercando di fare un passo alla volta. Non è per niente facile nella realtà di oggi perchè i fatturati determinano molto. Noi cerchiamo con investimenti sui giovani e con uno zoccolo duro di fare meglio".

Verdi?

"E' praticamente un anno che Verdi è un giocatore sotto l'occhio delle big. Quest'anno sembra che ci sia un giocatore in doppia cifra con i gol e con gli assist ed è Luis Alberto. Lui c'è molto vicino ed è giusto sia nell'occhio delle grandi squadre".