Bologna, Da Costa: "Piccolo passo avanti. A Empoli per far punti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Crotone anche il portiere del Bologna Angelo Da Costa ha parlato in mix zone della prestazione rivolgendo lo sguardo allo scontro diretto con l’Empoli di campionato: “Volevamo ripartire perché quanto fatto finora non è bastato, stasera abbiamo dato tutto ed è arrivata una buona vittoria, ma è solo un piccolo passo. Abbiamo voglia di uscire da questo momento complicato, nel quale non pensavamo di trovarci, vogliamo farlo per la società e per i tifosi che anche oggi hanno fatto sentire il loro supporto. - continua Da Costa come riporta Bolognanews.net - Una gara come quella di oggi può dare fiducia per il campionato, personalmente sono contento di essere tornato in campo, ma la mia testa come quella dei miei compagni è già all’Empoli dove vogliamo fare risultato”.