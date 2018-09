Bologna, da Verdi a Mattiello: stop al digiuno di gol dopo 564 minuti

© foto di Federico Gaetano

Il Bologna è tornato a segno in Serie A dopo 564 minuti. Per la prima volta in questo campionato, la squadra emiliana ha trovato la via della rete grazie a una preciso diagonale di Federico Mattiello.

L'ultima rete in campionato dei rossoblù risale alla passata stagione, quando Simone Verdi - adesso al Napoli - nella penultima giornata trasformò un rigore contro il Chievo Verona dopo 12 minuti (partita poi persa 2-1).