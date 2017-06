Bologna, dal Belgio: in arrivo offerta importante per Crisetig

© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo l'arrivo del difensore De Maio dall'Anderlecht, il Bologna è pronto a intavolare un'altra trattativa con un club belga: per Lorenzo Crisetig è in arrivo una proposta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, con contratto quadriennale a 400mila euro per il ragazzo, pervenuta. Lo riporta Il Resto del Carlino, senza specificare il nome della squadra in questione.