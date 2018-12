Bologna, Danilo minimizza: "Il nostro campionato è sabato, a Parma"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centrale del Bologna Danilo parla così dopo il pari senza reti ottenuto contro il Milan, minimizzando i meriti della squadra e proiettando già lo sguardo alla prossima sfida contro il Parma: "Il momento non è buono ma oggi di fronte ad Milan arrabbiato dopo l'Europa League abbiamo fatto la nostra partita, se vogliamo salvarci dobbiamo fare questo. Essere un muro dietro, come dice il mister, dobbiamo continuare così. Anche contro la Fiorentina abbiamo fatto bene ma siamo discontinui, specie fuori casa. Il nostro campionato è sabato, contro il Parma, non contro il Milan. Se giochiamo a Parma e siamo di quelli di Empoli o contro la Samp, non conta nulla. E' la sfida col Parma quella che conta per il nostro campionato", le sue parole a Sky.