© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Danilo, difensore del Bologna, a Sky Sport prima del match contro l'Inter:

"Le difficoltà sono tante, l'Inter è una squadra costruita per lottare per lo Scudetto. Noi però siamo in casa e vogliamo giocare su ritmi alti, loro giocano ogni 3 giorni e questo può essere un nostro vantaggio. Tutto dipende da noi. Come si marcano Lukaku e Lautaro? Sono due dei più forti nel nostro campionato. Dobbiamo essere aggressivi e fargli arrivare pochi palloni. Dobbiamo stare alti per non portare Lukaku dentro l'area".