Bologna, Danilo: "Volevo venire qui. Sono a disposizione di Inzaghi"

© foto di Federico Gaetano

Il neo difensore del Bologna, Danilo, ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione ufficiale: "Ringrazio l'Udinese per questi sette anni ma era il momento di andare via. Sono carico, posso dire che sono uno che parla poco ma vivo molto lo spogliatoio. Sento grande atmosfera positiva che non sentivo da tempo. Le sconfitte dell'anno scorso? Non so cosa dire, per un professionista è una sofferenza. Noi andiamo sempre in campo per far divertire la gente che viene allo stadio. Ho parlato con Inzaghi lunedì una decina di minuti, è stato chiaro ma serviva poco per convincermi a venire qui. Ero fuori rosa a Udine ma ero io a voler venire qui: il Bologna non è la mia ultima scelta ma anzi l'ho messa davanti alle altre proposte. Questa è una bella città con una società seria, forse era anche nel mio destino visto che proprio al Bologna ho fatto il gol più bello nell'unica partita a cui ha assistito mio padre dal vivo in sette anni. Fisicamente ho lavorato da solo per due settimane ma penso di essere pronto per domenica. Il ruolo? Penso che farò il centrale ma sono a disposizione del mister. L'obiettivo? Prima di tutto fare 40 punti, sarà un campionato più difficile rispetto a quelli degli ultimi anni".