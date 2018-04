Bologna, De Maio: "Abbiamo interpretato bene la partita"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In mixed zone è intervenuto il difensore del Bologna Sebastien De Maio dopo lo 0-0 contro il Cagliari: “Credo che questo 0-0 sia un buon risultato, da parte nostra la partita è stata interpretata bene, con un atteggiamento diverso rispetto a Crotone. Vogliamo dare ai tifosi altre soddisfazioni, a cominciare da domenica col Milan. Io sono contento, fisicamente ora mi sento bene e avverto fiducia attorno a me. Mi piace la lotta con i centravanti di grande fisico, faccio chiaramente più fatica con i piccoletti più scattanti. Continuiamo con l’obiettivo di migliorare sempre, restano quattro gare ognuna difficile a modo suo, la A è questa. Milan, Juventus, Chievo e Udinese giocano tutte per un obiettivo quindi servirà sempre il miglior Bologna. Il gol annullato a Sau? Credo che ci sia stato un tocco di mano quindi giusto così”.