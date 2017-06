Bologna, De Maio: "Darò tutto per convincere i tifosi"

© foto di Federico De Luca

Sebastien De Maio, nuovo difensore del Bologna, ha parlato al sito ufficiale del club: "Le prime impressioni sono molto positive. Ho visto un centro dove si può lavorare bene, perfetto per il Bologna. Conoscevo Dzemaili, anche se è andato via, l'ho sentito pochi giorni fa e mi ha parlato benissimo del Bologna e della piazza. La città? Devo ancora scoprire tutto. I tifosi? Darò tutto per convincerli".