Bologna, Destro ai saluti: addio apparentemente inevitabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Destro (27) si prepara a salutare il Bologna a gennaio. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel punto sul mercato del club felsineo, scrive che la squadra di Pippo Inzaghi cerca un attaccante mentre il divorzio con l'ex Roma e Siena sembra inevitabile. Per Destro, finora, appena sei presenze in campionato per un totale di 191' in campo.