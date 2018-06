Bologna, Destro vuole convincere Inzaghi: "Non lascio da sconfitto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Corriere di Bologna fa il punto sul futuro di Mattia Destro. La punta chiederà a Filippo Inzaghi l'occasione di riscattarsi e avrebbe palesato all'entourage e al club di "non lasciare da sconfitto". L'ultimo Destro, è chiaro, non può andar bene al tecnico ma lo stesso Inzaghi vuole confrontarsi con il ragazzo: il club non vorrebbe poi svenderlo, l'agente si guarda intorno ma la sensazione è che possa essere una nuova storia, ancora tutta da scrivere. Anzi. Da riscrivere.