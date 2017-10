Bologna, Di Francesco: "I gol arriveranno con il lavoro, sono tranquillo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Federico Di Francesco è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta esterna del Bologna contro la Roma: "Il numero su Strootman? È stato istinto, una bella giocata. Peccato per il risultato, è stata comunque una grandissima emozione giocare contro mio padre. Devo fare qualche gol in più, oggi ho cercato di tagliare verso il centro. Su due o tre palloni potevo fare meglio, ma lavorando il gol è una conseguenza, voglio continuare a fare bene per il Bologna. Anche l'anno scorso ho avuto qualche difficoltà all'inizio, poi ho trovato più facilmente il gol verso la fine. Io sono tranquillo, ascolto anche il mister, mi dà consigli e ne sa più di me".