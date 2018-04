Bologna, Dijks ha visitato Casteldebole: contratto già firmato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mitchell Dijks sarà presto un nuovo giocatore del Bologna. Dal primo luglio il terzino sinistro olandese si aggregherà ufficialmente alla squadra rossoblù. In scadenza di contratto con l'Ajax, Dijks ha infatti già firmato il contratto che lo legherà per i prossimi anni al club felsineo. Fuori rosa da dicembre, l'olandese ha approfittato della Pasqua per prendere contatto con la sua nuova realtà. Come riporta il Corriere dello Sport, Dijks è stato per un paio di giorni a Bologna visitando in gran segreto il centro tecnico di Casteldebole e l'Isokinetic rimanendone positivamente colpito.