Bologna, Donadoni: "Abbiamo lottato, potevamo fare qualcosa di più"

Ha parlato così Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ai microfoni di Rai Due dopo il pareggio sul campo del Cagliar. "Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare e forse con più convinzione potevano creare qualcosa di più pericoloso. I ragazzi hanno lottato nonostante gli impegni ravvicinati, in quattro o cinque occasioni però non abbiamo affondato in maniera giusta e con più personalità".