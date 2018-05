Bologna, Donadoni: "Incontro coi tifosi positivo: sono impressionato"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Conferenza stampa di Roberto Donadoni di chiusura stagione, l'allenatore analizza anche l'incontro avuto coi tifosi in settimana. "L'incontro coi tifosi ha avuto un senso positivo fatto con quei termini e modalità. E' stato costruttivo, positivo, sono rimasto piacevolmente impressionato. A Udine conta sempre, non può essere solo una gara a rendere più positiva o negativa una stagione. Cercheremo di fare il meglio possibile ma loro vorranno finire bene la stagione in casa".