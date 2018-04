Bologna, Donadoni: "Per convincere gli scontenti ci vogliono i fatti"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Roberto Donadoni, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari. Queste alcune delle sue dichiarazioni più importanti: "A Genova abbiamo buona prestazione, ho avuto segnali positivi. Spesso sento discorsi sul giocare bene: a volte quando si gioca bene poi non raccogli punti. E’ chiaro che ci sono ancora aspetti da migliorare e correggere: bisogna avere più coraggio nel tentare alcune giocate, gestire un po’ meglio il pallone. Gli striscioni? Mi fa piacere che ci sia stato anche l’altro striscione, quello di sostegno nei confronti della squadra. Per convincere gli altri, quelli che non sono contenti, ci vogliono i fatti: è l’unico modo per convincerli. Fare risultati, lavorare e cercare di dare soddisfazioni a tutti. Ho passato comunque una settimana tranquilla. Cagliari? Il loro punto di forza sarà la voglia di fare risultato".