Bologna, due nomi per l'attacco: piacciono Inglese e Lasagna

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna de Il Resto del Carlino riporta l'interesse del Bologna per due punte che hanno disputato un'annata di ottimo livello: Roberto Inglese del Chievo (per cui il Napoli chiede però 20 milioni) e Kevin Lasagna dell'Udinese, che ha chiuso la stagione con 12 reti all'attivo. Sfumate invece la pista Gabbiadini, con quest'ultimo che rimarrà, probabilmente, in Inghilterra.