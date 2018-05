Bologna, ecco Dijks: "Non vedo l'ora, per me è una grande opportunità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prime dichiarazioni 'italiane' per Mitchell Dijks, nuovo terzino del Bologna proveniente dall'Ajax. Queste le sue prime sensazioni del classe '93 al sito ufficiale rossoblù: "Inizia per me una nuova avventura, sinceramente non vedo l’ora di cominciare e cimentarmi nella Serie A italiana. Per me si tratta di una grande opportunità, posso assicurarvi che darò il massimo e cercherò in ogni modo di mostrare le mie qualità e di rendere orgogliosi di me i miei nuovi tifosi. Sono già venuto a Bologna due volte nei mesi scorsi, ho conosciuto una città bellissima e ho già constatato la passione della gente; tornerò a fine giugno con tanta voglia di essere parte della famiglia rossoblù".