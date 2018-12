© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Falcinelli ha commentato ai microfoni di Rai Sport il rotondo successo interno del Bologna (3-0) nella sfida di Coppa Italia contro il Crotone: "Mi dispiace di aver segnato contro la mia ex squadra, però era troppo importante. Stiamo passando un brutto momento, vorrei giocare già domani, vogliamo uscire da questa situazione. Ringrazio chi è venuto a vederci di martedì sera, perché non ce lo meritavamo in questo momento. Contro l'Empoli sarà importantissima, siamo anche noi che vogliamo stare insieme in questi giorni. Ce la metteremo tutta, proveremo a fare risultato in tutti i modi".