Bologna, Fenucci: "Abbiamo pensato che ciclo Donadoni fosse concluso"

© foto di Alberto Fornasari

Il dirigente del Bologna, Claudio Fenucci, ha risposto alla polemica innescata dal presidente del Livorno, Spinelli, sull'esonero di Donadoni. "Sono sorpreso di certe sue frasi, da lontano Spinelli non può essersi fatto un’idea chiara solo vedendo le partite. E poi noi pensiamo che Roberto abbia fatto un buon lavoro. Perché allora non abbiamo rispettato il contratto? Abbiamo ritenuto che il ciclo fosse finito e di conseguenza che sarebbe stata costruttiva una separazione per tutte e due le parti".