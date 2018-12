© foto di Federico De Luca

La buona prestazione di Napoli potrebbe non bastare per la riconferma di Filippo Inzaghi sulla panchina del Bologna. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, venerdì Claudio Fenucci ha incontrato Francesco Guidolin, dopo aver scambiato qualche impressione anche con Donadoni. L’amministratore delegato dei rossoblù ha cercato di capire quali fossero le sue intenzioni per un suo eventuale ritorno, il che fa capire che l’esonero di SuperPippo non è certo una possibilità remota.