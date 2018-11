Bologna, Helander: "Fa male perdere e guardare la classifica"

Fonte: bolognanews.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato in zona mista, Filip Helander ha raccontato la sua versione di Bologna-Atalanta: "Perdere così fa male ovviamente, ma dobbiamo continuare a lavorare. Abbiamo fatto bene all’inizio poi non so: forse la paura di perdere, forse la loro crescita. Non abbiamo problemi fisici: i dati dimostrano che corriamo anche più degli altri. Gol regalati? Nel calcio può succedere, è difficile spiegare come avvengono certi episodi e in un gol segnato c'è sempre un errore avversario. La classifica? Fa male perdere e guardare la classifica ma noi dobbiamo pensare una partita alla volta: siamo un bel gruppo e non abbiamo problemi fra noi, guardiamo avanti. Svanberg? lo conosco da tempo, è un bravo ragazzo e sta facendo bene ogni partita che gioca".