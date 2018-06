Bologna, il Benevento su Falletti e Avenatti: deciderà Inzaghi

© foto di Federico Gaetano

Il quotidiano Il Mattino scrive dei movimenti di mercato del Benevento, col ds Pasquale Foggia a Milano per trattare con diversi club. Il dirigente - si legge sul giornale in edicola - sta cercando di strappare una promessa al Bologna per Cesar Falletti e Felipe Avenatti, ma si è visto rispondere che l'ultima parola spetterà a Pippo Inzaghi.