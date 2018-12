Bologna, incontro Bigon-Paratici: obiettivi Kean e Sturaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è un buon momento per il Bologna di Pippo Inzaghi, a secco di vittorie da otto partite e terzultimo in classifica. Così, a gennaio, il club felsineo potrebbe effettuare diverse operazioni in sede di mercato: come riporta Sky Sport, oggi c'è stato un incontro tra Bigon e Paratici. Sul piatto ci sono Moise Kean e Stefano Sturaro. Nel frattempo non ci sono aggiornamenti sulla panchina: la società ha confermato Inzaghi e non ha cambiato idea nelle ultime ore.