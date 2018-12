© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'allenatore del Bologna Filippo Inzaghi, presente quest'oggi in sala stampa a Casteldebole, s'è soffermato anche sulla sua posizione sempre più critica alla luce degli ultimi risultati. Queste le sue dichiarazioni: "Non ho mai pensato fosse cambiato nulla tra i dirigenti e me. Ero molto sereno. La società sa come lavoro, i giocatori sanno come lavoro. Essere in discussione fa parte del nostro mestiere. Il mio post su Instagram era per dare fiducia a tutti. Sapevo che bisognava lottare per la salvezza, sappiamo che dobbiamo tutti dare di più. Io ci credo alla salvezza, ci credo fortemente".