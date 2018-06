Bologna, Inzaghi: "I tifosi devono sognare. Ho la fiducia della società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Inzaghi, neo tecnico del Bologna, dopo la conferenza stampa di presentazione di oggi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Oggi inizia una nuova avventura e sono molto felice. Ho trovato subito l'accordo con una società che mi ha fatto sentire importante. Il club è serio e la piazza è importante. Il presidente mi ha trasmesso fiducia, così come Fenucci, Bigon e Di Vaio. Tutti vogliono il meglio per il Bologna, spero di regalare ai tifosi tante gioie e voglio dimostrare a tutti di essere all'altezza. Dobbiamo cercare di fare il prima possibile 40 punti, poi sognare non costa nulla".