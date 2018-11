Bologna, Inzaghi non rischia e Saputo vuole rinforzare la squadra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna non sta attraversando un periodo molto positivo e alla ripresa del campionato affronterà la Fiorentina al Dall'Ara per cercare di tornare alla vittoria. Intanto però il presidente dei felsinei, Joey Saputo, sta già valutando il da farsi in vista del prossimo mercato di gennaio e nelle idee del patron rossoblù c'è la volontà di rinforzare la rosa. Filippo Inzaghi non è a rischio esonero e nella prossima finestra di trasferimenti potrà contare su nuovi elementi per puntare dritto alla salvezza. A riportarlo è il Corriere di Bologna.