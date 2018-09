Bologna, Inzaghi: "Pulgar in dubbio, Svanberg no. Danilo imprescindibile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Filippo Inzaghi, allenatore del Bologna, alla vigilia del match con l'Udinese è intervenuto in conferenza stampa: "Vorrei avere una formazione base, ma purtroppo non sono mai riuscito ad avere tutti i giocatori a mia disposizione. Mi auguro che questo possa accadere presto e lì ci sarà da divertirsi. Nella sfortuna abbiamo però trovato giovani molto interessanti. Contro la Juventus ho lasciato fuori chi non stava bene, le scelte non erano dettate da questa partita con l'Udinese. L'approccio è stato buono, ma dopo che prendi due gol diventa tutto più difficile, poi è mancata concentrazione. L'unico rimprovero che non posso fare alla squadra però è la mancanza di voglia, in allenamento e in partita, perché tutti danno il massimo".

Su Santander: "Ho rischiato grosso anche solo mettendolo per 20 minuti. Contro la Roma mi aveva chiesto il cambio ed era a rischio stiramento".

Su Pulgar: "Dopo l'episodio di Genova ha chiesto scusa a tutti, avendo capito di aver sbagliato. Non so se domani sarà titolare o meno, ma anche se dovesse subentrare dalla panchina dovrebbe comunque dimostrare di saper incidere".

Su Destro: "Quando gioca deve darmi le risposte che cerco, come lui tanti altri. Si sta allenando bene e deve continuare così, non abbattendosi se una gara va storta. Uno tra lui e Santander, per caratteristiche, deve sempre giocare e spero che Mattia possa segnare presto".

Sul centrocampo: "Poli non ci sarà, Svanberg sì. Dzemaili ha bisogno di giocare per ritrovare la miglior condizione, magari con un gol".

Sulla difesa: "Danilo è imprescindibile, anche se ha giocato tre partite. De Maio sarà titolare, visto che ha riposato con la Juventus. L'altra maglia se la contenderanno Calabresi e Gonzalez, deciderò domattina".

Su Saputo: "E' un presidente che permette di lavorare in tranquillità, ti aiuta e conforta se le cose non vanno bene. Spero che domani possa vedere una bella partita".

Sull'Udinese: "Ci sono calciatori di gran caratura come de Paul, Lasagna, Fofana, Barak e Mandragora. Conosciamo le loro caratteristiche, devono preoccuparsi anche loro di un Bologna in salute. I bianconeri ci proveranno coi contropiedi".

Sulle fasce: "A sinistra sceglierò tra Dijks e Krejci, devo valutare la tenuta fisica di entrambi".