Bologna, Inzaghi: "Santander e Destro ora non possono giocare insieme"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Il Genoa è una squadra ben allenata, difficile da affrontare in casa. Queste partite ci possono esaltare, l’abbiamo preparata bene ma serve però che la fortuna ci dia anche una mano. Palacio non è recuperabile, non è al cento per cento. Helander speriamo rimanga fuori solo tre settimane. Da questo punto di vista siamo sfortunati, muscolarmente abbiamo avuto poco e coi contrasti banali. Perdiamo tanto. Manca Paz che è il sostituto naturale di Helander. Falcinelli? É recuperato proprio come Santander che in settimana ha avuto qualche fastidio. Dzemaili da trequarti? Blerim può giocare in quel ruolo, arriva spesso al tiro. Vedremo se a partita in corso o durante la gara. Ci abbiamo lavorato, è stato provato in quella posizione. Anche Orsolini è stato provato un pò più avanti. Santander insieme a Destro? In questo momento non possono giocare insieme per caratteristiche. Nella ripresa, se c’è da recuperare allora sì. Ad oggi per condizione fisica non possono partire dall’inizio", le parole riportate da bolognanews.net.