Bologna, Inzaghi: "Santander ha fatto una grande partita oltre al gol"

Dopo il successo sulla Roma, il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Avevamo tanti ragazzi all’esordio, sono contento per la squadra e per i tifosi che ieri sono stati fantastici. Sono soddisfatto per la vittorie e la dedichiamo a loro che ci hanno fatto fare la differenza. Però non abbiamo fatto niente”.

Santander?

“Ha fatto una grande partita oltre al gol. Sarei stato contento avesse segnato anche Falcinelli per il lavoro che ha fatto. Sono contento per loro”.

Quale è stata la cosa che ti ha soddisfatto?

“Oggi siamo stati bravi tutti, avevamo quattro giocatori di cui tre giovanissimi all’esordio. Siamo stati bravi, siamo stati squadra. Lavorando bene, la fortuna gira e oggi ci ha dato una mano”.

Cosa ha pensato quando sono stati assegnati i cinque minuti di recupero?

“Non ho pensato male perché ho visto che la squadra c’era. Però ero preoccupato perchè queste gare vanno chiuse. Va bene così”.