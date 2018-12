Bologna, Inzaghi: "Sono sereno. Mercato? Ora non ci penso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta di Empoli, il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Dobbiamo fare di più, non bastano 7-8 occasioni e 50 cross, la squadra ha comandato il gioco, tirato tantissimo ma abbiamo fatto solo un gol anche se la squadra ha reagito, in questo momento ci gira storto tutto ma dobbiamo reagire al più presto, siamo tutti lì c'è tempo per migliorare. Si sente a rischio? So i rischi che si corrono quando si fa questo mestiere, sono sereno perché vedo una squadra che lotta, serena, l'unica ricetta che conosco è il lavoro. Ritiro interrotto? Non era punitivo, su 6 sere, siamo state 4 insieme, i giocatori mi hanno chiesto di andare a case dalle famiglie e non credo che la sconfitta dipenda da queste due notti. Mercato? Devo cercare di far dare più alla squadra, noi allenatori viviamo giornata dopo giornata e più tardi penseremo al mercato. Faccio fatica a pensare più in là della prossima gara, vedremo domani quando ci ritroveremo e poi penseremo alla prossima gara".