Bologna, Lapadula fra i papabili se il prezzo di Gabbiadini non scende

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il nuovo Bologna di Pippo Inzaghi valuta le soluzioni in attacco. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino i rossoblù restano interessati a Manolo Gabbiadini e Roberto Inglese, sebbene i prezzi dei loro cartellini siano ritenuti troppo alti. In caso le cifre non si abbassassero le alternative portano i nomi di Gianluca Lapadula e Jonathan Calleri. E occhio anche ad Alberto Paloschi e Diego Falcinelli.