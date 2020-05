Bologna, Lappalainen sogna la serie A: "Non ho paura, mi farà trovare pronto"

Lassi Lappalainen attaccante finlandese del Bologna in prestito ai Montreal Impact, sulle pagine del Corriere dello Sport Stadio ha fatto capire di voler tornare in Europa: “La Serie A non mi fa paura, so che è un campionato difficile e devo ancora adattarmi al ritmo e crescere. Non so quando tornerò a Bologna, ma quando arriverà il momento sicuramente mi farò trovare pronto".

Lappalainen parla anche di Sinisa Mihajlovic

"L'ho incontrato poche volte, ma si capisce subito la sua personalità. Mi ha detto di dare tutto, ha un grande carisma e potrà aiutarmi tanti. La sua malattia? Ho seguito la vicenda dalla Finlandia, il suo ritorno è stato incredibile. È una persona da ammirare".

Bologna?

"È un bel posto dove vivere. Il centro sportivo è fantastico, il migliore che io abbia mai visto".