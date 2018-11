Bologna, Mattiello: "Partita equilibrata, risultato giusto”

© foto di Federico De Luca

Federico Mattiello commenta così il pareggio di oggi contro la Fiorentina: “Indipendentemente dalla classifica, questo è un punto importante contro una squadra forte. Personalmente non è stato facile reggere il ritmo a livello fisico ad un mese dall’infortunio, ma quando il Mister chiama io ci sono. La partita è stata equilibrata, il risultato giusto per quello che si è visto in campo. So che in classifica abbiamo fatto un passo indietro visti i risultati delle altre, ma sono convinto che la classifica vada guardata più avanti. In campo siamo sempre messi meglio e gli episodi gireranno, noi dobbiamo solo guardare a noi stessi e continuare a lavorare duramente”.