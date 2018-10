Bologna, Mbaye: "Contento per il gol. Cerco di farmi trovare pronto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ibrahima Mbaye, difensore del Bologna, ha parlato all'inaugurazione di uno store in città al sito ufficiale degli emiliani. "Sono contento di aver segnato, spero di farne altri. Peccato per i gol presi, così è il calcio. Cercheremo di non prenderli nelle prossime partite. Come sto? Bene, cerco di farmi trovare pronto, in ogni momento. La Nazionale? Fa sempre piacere giocare per la propria Nazione, è un grande onore".