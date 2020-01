Sinisa Mihajlovic non sarà in panchina nella prossima di campionato tra Bologna e Brescia. Non una vera notizia, come ha spiegato il suo vice Miroslav Tanjga in conferenza stampa: "Non è una sorpresa, sapevamo che avrebbe fatto qualche giorno in ospedale. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro come abbiamo fatto sempre, mantenendo la continuità. Dobbiamo far capire a tutti che non ci arrendiamo e che pensiamo sempre a vincere".

