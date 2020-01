© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Ma i nostri rigori non li vedono mai?”, questo il messaggio che a tarda notte, dopo la sconfitta col Torino, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha mandato a Walter Sabatini. Lo ha raccontato lo stesso coordinatore dell'area tecnica nel corso della cena offerta ai senza tetto di Bologna soffermandosi poi sugli arbitraggi: “Considero l' arbitro una variabile insignificante, ma domenica a tarda notte Mihajlovic mi ha mandato un messaggino. C' era scritto: ma i nostri rigori non li vedono mai?”. Lo riporta Il Resto del Carlino.