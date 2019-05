© foto di Federico De Luca

Intervenuto in conferenza stampa prima della sfida contro il Parma, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha parlato anche del suo futuro: “Non mi interessa parlarne. Puntare su Destro se rimango? Non mi importa se rimane o no in questo momento, a me interessa solo che se gioca fa gol. Domani ha grandi possibilità di giocare, lui come Santander. Quando saremo salvi risponderò a tutte le domande sul futuro, ma al momento non ci voglio neanche pensare”, riporta Tuttobolognaweb.it.