Bologna, Mihajlovic: "Questa salvezza resterà nella storia della Serie A"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista concessa al 'Corriere dello Sport' da Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna che ha trascinato a stagione in corso i felsinei verso la salvezza: “Ho accettato di allenare nuovamente il Bologna, nonostante la situazione di classifica in cui si trovava, per più di un motivo. Il mio esonero di dieci anni fa era ancora una ferita aperta, ritenendolo ingiusto e voluto da persone che erano fuori dal Bologna".

"Una salvezza che resterà nella storia del calcio italiano" - Mihajlovic è poi tornato sulla salvezza ottenuta in questa stagione: "Per quello che di grande e meraviglioso abbiamo fatto in questo campionato noi del Bologna non dobbiamo rimanere solo nella storia di questa società ma addirittura in quella di tutto il calcio italiano. Perché non ricordo un’altra squadra che con un piede e mezzo, o un piede e trequarti in serie B a Àne gennaio, si sia poi salvata arrivando al decimo posto in classifica".