Bologna, Mihajlovic: "Serve coraggio quando si è in difficoltà per migliorare i risultati"

vedi letture

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro la Lazio. I rossoblù scenderanno in campo alle 20:45 all'Olimpico contro i biancocelesti.

In certi momenti della gara si potrebbe valutare di cambiare qualcosa?

"In alcuni momenti della partita si soffre sempre, sta a noi tirare fuori qualcosa in più. Tutti devono sacrificarsi e metterci del loro, ma è difficile pensare di cambiare le cose anche perchè quest'anno abbiamo sempre preso gol per errori individuali o in frazioni di partita in cui eravamo in inferiorità numerica. Sicuramente dobbiamo essere più concentrati e tirare fuori il coraggio soprattutto nei momenti di difficoltà... è lì che bisogna ammazzare la paura".

Come mai capitano dei momenti di blackout?

"Per arrivare ad avere continuità abbiamo bisogno di tempo, non abbiamo la bacchetta magica e ricordiamoci che abbiamo tanti ragazzi giovani. Però siamo sulla strada è giusta, serve aver convinzione in ciò che facciamo. Nelle ultime gare meritavamo qualche punto in più... ci sono mancati i risultati, visto che le prestazioni ci sono sempre state. Non dobbiamo demoralizzarci, cerchiamo di restare uniti perchè con il tempo arriveranno anche i risultati a nostro favore".

De Silvestri come sta? Domani ci sarà?

"Penso di sì, ma valuteremo nell'allenamento di oggi".

C'è un aneddoto che ti lega a Inzaghi?

"Si... Mi ricordo che perdeva sempre le scommesse: gli piaceva scommettere ma perdeva sempre. Ogni settimana mi facevo così il pieno di benzina".

Barrow ha perso lucidità?

"Non stiamo vedendo ancora il giocatore dello scorso anno e lui lo sa. In queste quattro partite non è stato quello che conosciamo ma non è l'unico. In generale il gruppo si sta allenando bene, quello che manca sono i risultati... basterà una rete per sbloccarsi".

Si può attribuire la colpa degli esterni se avete subito così tanti gol?

"Noi difendiamo sempre di squadra, in undici. Quando abbiamo preso gol potevamo stare più stretti, ma il problema non è solo degli esterni. Fisicamente stiamo bene e contro il Sassuolo si è visto: potevamo vincere, dopo il secondo gol subito si è spenta la luce. E' solo un problema mentale".

Skorupski?

"Non dobbiamo per forza giocare da dietro, io voglio che sia lui a scegliere la soluzione più utile. Ci sono portieri che giocano meglio con i piedi, ma ci sono anche portieri che parano meno di lui. Quest'anno ha più coraggio nel giocare con i piedi, poi può anche sbagliare, ma per me l'importante è l'idea".

Da quando ci sono 5 sostituzioni il Bologna subisce di più. E' un problema di poco apporto dei cambi?

"I cinque cambia avvantaggiano le squadre forti perché hanno più qualità. A volte i cambi non ti danno quello che ti aspetti, ma questo non è solo un problema nostro".

Senza Dijks c'è Hickey a sinistra... continuerai a proporlo negli undici titolari?

"Il ragazzo ha 18 anni, è giovane ed è normale che faccia errori, ma mi piace, ha gli attributi. Sinceramente accetto più gli sbagli da parte di un giovane che da uno esperto. Se ci fosse stato Dijks lui sarebbe stata la sua alternativa, ora è titolare e mi aspetto molto da lui. Ci sta l'errore sbagliare, dobbiamo dargli tempo".

Hickey domani come giocherà?

"Domani Aaron marcherà Immobile. Lui non va a saltare, giocano di furbizia. I nostri centrali marcheranno i saltatori della Lazio".

Domani potrebbe avere una chance Sansone?

"Tutti quelli che sono nella lista dei convocati possono avere una chance".