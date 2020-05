Bologna, nel weekend l'esito degli esami per il membro dello staff

La notizia della sospetta positività di un membro dello staff tecnico ha costretto il Bologna a cambiare i propri piani. Costretta ad interrompere il programma di allenamenti di gruppo ripartito lunedì con partitelle e altri esercizi con contrasti, la società da oggi torna agli allenamenti individuali nel centro sportivo di Casteldebole. Una modifica obbligatoria in attesa di saperne di più sulla situazione sanitaria della persona coinvolta: entro il weekend arriveranno gli esiti degli ulteriori esami. Una modifica obbligatoria anche per lo stato di salute di Sinisa Mihajlovic, che deve continuare a prestare attenzione nonostante stia evidentemente molto meglio giorno dopo giorno.

Se il caso dovesse essere confermato la squadra sarà isolata per due settimane con notevoli complicazioni in vista di una ripresa del campionato. Inevitabile che quanto accaduto abbia una ripercussione sull’incontro di oggi tra Spadafora e Gravina: di che tipo e di che entità lo scopriremo questa sera al termine della riunione.