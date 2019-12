Bologna, non si può fare a meno dell'eterno Palacio

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Si può essere dipendenti da un 37enne per le proprie sorti calcistiche? Sì se quel 37enne risponde al nome di Rodrigo Palacio. El Trenza è il giocatore più rappresentativo del Bologna, quello con più qualità, quello capace di reggere da solo il peso offensivo della squadra. Anche contro l'Atalanta l'argentino è stato tendente al sublime: un gol frutto della capacità di leggere la situazione e bruciare i difensori bergamaschi, un paio di giocate che hanno strappato applausi, un esempio continuo per i compagni non solo quelli più giovani.

L'attaccante rossoblu è già a quota 5 gol e se vi sembrano pochi pensate che non raggiungeva questa quota dal 2014-2015, quando di gol con la maglia dell'Inter ne fece 8. In proiezione può arrivare in doppia cifra e non è così peregrino pensarlo. La serietà professionale con cui si allena e il modo in cui adora ancora fare questo lavoro sono assoluta garanzia per il Bologna, che ha ancora bisogno dell'apporto mentale e morale dei suoi veterani anche adesso che mister Mihajlovic è tornato fisicamente a contatto con la squadra.

Palacio è sempre stato un giocatore amatissimo dai suoi allenatori per le sue caratteristiche tecniche e per la sua sagacia tattica: basti pensare all'Argentina che arrivò in finale nel Mondiale 2014 e che aveva giocatori di enorme talento in attacco, ma tutti finirono dietro il nativo di Bahia Blanca nelle gerarchie. In questi anni bolognesi ha aggiunto ulteriori capacità di letture nel bagaglio che lo rendono imprescindibile per lo staff tecnico. Non si può fare a meno di Palacio, anche perché alternative valide o superiori al momento non ce ne sono. E poi provateci voi a panchinare uno che segna e gioca per i compagni come fa El Trenza.