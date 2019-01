Bologna, obiettivi Laxalt e Halilovic. Obbligo di riscatto in caso di salvezza

© foto di PHOTOVIEWS

Si parla tanto del mercato in entrata del Milan, ma i rossoneri dovranno fare qualcosa anche in uscita nei prossimi giorni: come riporta La Gazzetta dello Sport, il Bologna sta trattando con Leonardo e Maldini per due giocatori: Diego Laxalt e Alen Halilovic. In entrambi i casi, la società rossoblù è pronta a garantire l’obbligo di riscatto automatico solo con la salvezza.