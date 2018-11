Bologna, Orsolini: "A Bergamo ho appreso tanto, ma ero chiuso da Ilicic"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Riccardo Orsolini ha analizzato il pari tra Chievo e Bologna ai microfoni di Sky Sport: "Eravamo partiti bene con il vantaggio di Santander dopo due o tre minuti, dopo siamo calati, siamo stati un po' sfortunati e siamo andati in svantaggio. Nella ripresa siamo stati bravi a riprenderla e secondo me potevamo anche portarla a casa. Purtroppo facciamo fatica dal punto di vista dei gol subiti, ma con il mister lavoriamo molto sulla difesa, se continueremo a lavorare cercheremo di subire meno. Poi davanti i gol più o meno li facciamo". Poi un commento sul periodo atalantino: "Nell'esperienza di Bergamo al di là del fatto che non abbia giocato molto ho appreso tanto, Gasperini è uno che in genere valorizza i giovani. Mi sono trovato bene, peccato che fossi chiuso da Ilicic che è un giocatore straordinario".