Bologna, Orsolini: "Riconoscente al club, devo dimostrare di esser pronto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato con la stampa a margine della presentazione del nuovo negozio Macron: "Sono molto contento di stare qui, mi sono subito ambientato bene e l'impatto con la squadra è stato sicuramente positivo. Dopo l'infortunio che purtroppo mi ha tenuto fuori un paio di partite adesso sto cercando di rimettere minuti nelle gambe per cercare di dare di dare il massimo in questo rush finale. Devo dimostrare di essere pronto anche perché la società ha puntato su di me e sono riconoscente per questo quindi devo lavorare e vedere cosa succede nelle prossime partite. Sono molto contento che il mister sabato mi abbia messo subito dentro, non me l'aspettavo in una partita così complicata come quella contro la Roma. Sono contento anche se subito dopo abbiamo subito il gol. I fischi finali? Guardo al campo e dico che noi abbiamo offerto un'ottima prestazione secondo il mio punto di vista soprattutto nel primo tempo. Poi quello che succede fuori mi riguarda relativamente. Donadoni è molto meticoloso visto che ha fatto l'esterno come me quindi sa darmi dei consigli giusti. Destro? Conosciamo tutti le sue qualità ma non faccio io le scelte. Lo vedo bene, si allena sempre con grande professionalità quindi sotto questo punto di vista non gli si può dire niente", evidenzia BolognaNews.net.