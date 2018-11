Bologna, Pagliuca: "Skorupski una certezza. Attenzione alla Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Pagliuca, ex portiere del Bologna ed attualmente preparatore degli estremi difensori della Primavera rossoblù, ha parlato a Sportoday della sfida di domenica prossima tra i felsinei e la Fiorentina: “Lafont? E’ un classe ’99, per cui è una scommessa. Bisogna dare merito a loro che hanno avuto questa intuizione, è un buonissimo estremo difensore. Il Bologna è andato più sul sicuro comprando Skorupski, che è arrivato con tanto entusiasmo e si sta rendendo protagonista di buonissime prestazioni, che spero porteranno presto dei punti in classifica. La Fiorentina non ha mai vinto in trasferta e questo mi preoccupa. I rossoblù dovranno stare molto attenti anche a questo”.