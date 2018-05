Bologna, piace sempre Mastinu dello Spezia

© foto di Federico De Luca

Il futuro del centrocampista offensivo Giuseppe Mastinu potrebbe essere in Serie A. Il calciatore, che ha collezionato 26 gare segnando due reti in questa stagione, continua infatti a essere monitorato dal Bologna che lo aveva già messo in una lista di 4-5 nomi da seguire a gennaio qualora Simone Verdi fosse partito direzione Napoli. Ora il club felsineo, che deve però ancora sciogliere i dubbi sul tecnico, potrebbe tornare all'assalto del classe '91 come riporta Il Secolo XIX.