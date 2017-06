Bologna, possibili Falletti e Avenatti. Non a parametro zero

Felipe Avenatti © foto di Federico Gaetano

Il Bologna potrebbe battere due colpi, provenienti direttamente dalla Serie B. Si parla di Cesar Falletti, fantasista che ha deciso la corsa salvezza con un suo gol, e Felipe Avenatti, centravanti, entrambi provenienti dalla Ternana. Anzi, sia l'uno che l'altro sarebbero in scadenza di contratto, ma è un condizionale azzeccato perché il procuratore Daniel Delgado ha riportato i loro cartellini in Uruguay, firmando con una società d'appoggio, per poi cederli. Una triangolazione in piena regola, come spiega Il Corriere di Bologna possibile anche grazie allo status comunitario dei due.