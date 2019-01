Bologna, Pulgar verso il rinnovo ma c'è l'interesse del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Bologna è prossimo a rinnovargli il contratto, ma Erick Pulgar resta ambito in sede di mercato. Il Sassuolo, scrive la Gazzetta di Modena in edicola, ha effetuato un sondaggio per il centrocampista cileno classe '94. Attualmente, l'ex calciatore dell'Universidad Católica è legato ai felsinei fino al 30 giugno 2020.